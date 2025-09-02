DePlan (DPLN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00925767 $ 0.00925767 $ 0.00925767 24-satna najniža cijena $ 0.0096746 $ 0.0096746 $ 0.0096746 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00925767$ 0.00925767 $ 0.00925767 24-satna najviša cijena $ 0.0096746$ 0.0096746 $ 0.0096746 Najviša cijena ikada $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 Najniža cijena $ 0.00874859$ 0.00874859 $ 0.00874859 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) +1.84% Promjena cijene (7D) +2.84% Promjena cijene (7D) +2.84%

DePlan (DPLN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00956724. Tijekom protekla 24 sata, DPLNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00925767 i najviše cijene $ 0.0096746, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPLN je $ 2.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00874859.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPLN se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +1.84% u posljednjih 24 sata i +2.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DePlan (DPLN)

Tržišna kapitalizacija $ 53.53K$ 53.53K $ 53.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 960.21K$ 960.21K $ 960.21K Količina u optjecaju 5.58M 5.58M 5.58M Ukupna količina 99,999,306.677467 99,999,306.677467 99,999,306.677467

Trenutačna tržišna kapitalizacija DePlan je $ 53.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPLN je 5.58M, s ukupnom količinom od 99999306.677467. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 960.21K.