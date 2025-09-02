DeBox (BOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0068942 24-satna najviša cijena $ 0.00726413 Najviša cijena ikada $ 0.122695 Najniža cijena $ 0.0037117 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +1.69% Promjena cijene (7D) -18.58%

DeBox (BOX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00719705. Tijekom protekla 24 sata, BOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0068942 i najviše cijene $ 0.00726413, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOX je $ 0.122695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0037117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOX se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +1.69% u posljednjih 24 sata i -18.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeBox (BOX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.65M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.20M Količina u optjecaju 368.06M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeBox je $ 2.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOX je 368.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.20M.