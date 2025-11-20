Cypherspace Cijena danas

Trenutačna cijena Cypherspace (CYPHER) danas je $ 0.00001033, s promjenom od 1.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CYPHER u USD je $ 0.00001033 po CYPHER.

Cypherspace trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,322.71, s količinom u optjecaju od 999.56M CYPHER. Tijekom posljednja 24 sata, CYPHER trgovao je između $ 0.00000941 (niska) i $ 0.00001052 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00201261, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000941.

U kratkoročnim performansama, CYPHER se kretao -- u posljednjem satu i -8.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cypherspace (CYPHER)

Tržišna kapitalizacija $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Količina u optjecaju 999.56M 999.56M 999.56M Ukupna količina 999,563,521.715142 999,563,521.715142 999,563,521.715142

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cypherspace je $ 10.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYPHER je 999.56M, s ukupnom količinom od 999563521.715142. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.32K.