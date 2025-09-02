CryptoUnity (CUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01388805$ 0.01388805 $ 0.01388805 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.57% Promjena cijene (1D) -1.93% Promjena cijene (7D) -3.03% Promjena cijene (7D) -3.03%

CryptoUnity (CUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUT je $ 0.01388805, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUT se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoUnity (CUT)

Tržišna kapitalizacija $ 106.98K$ 106.98K $ 106.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 333.22K$ 333.22K $ 333.22K Količina u optjecaju 317.45M 317.45M 317.45M Ukupna količina 988,832,926.99 988,832,926.99 988,832,926.99

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoUnity je $ 106.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUT je 317.45M, s ukupnom količinom od 988832926.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 333.22K.