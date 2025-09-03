CryptoDM (CDM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01596525 24-satna najviša cijena $ 0.01633645 Najviša cijena ikada $ 0.065531 Najniža cijena $ 0.01406373 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -1.68% Promjena cijene (7D) -12.86%

CryptoDM (CDM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01603605. Tijekom protekla 24 sata, CDMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01596525 i najviše cijene $ 0.01633645, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDM je $ 0.065531, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01406373.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDM se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i -12.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoDM (CDM)

Tržišna kapitalizacija $ 14.42K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.02K Količina u optjecaju 900.00K Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoDM je $ 14.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDM je 900.00K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.02K.