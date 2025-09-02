CryptoBlades (SKILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.082873 24-satna najniža cijena $ 0.084562 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 184.46 Najniža cijena $ 0.065265 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) -0.81% Promjena cijene (7D) +1.28%

CryptoBlades (SKILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.083759. Tijekom protekla 24 sata, SKILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.082873 i najviše cijene $ 0.084562, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKILL je $ 184.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.065265.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKILL se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -0.81% u posljednjih 24 sata i +1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoBlades (SKILL)

Tržišna kapitalizacija $ 83.83K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.83K Količina u optjecaju 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoBlades je $ 83.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKILL je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.83K.