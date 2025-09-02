Create (CREATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.61% Promjena cijene (1D) -2.80% Promjena cijene (7D) -10.08%

Create (CREATE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CREATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREATE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREATE se promijenio za -1.61% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -10.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Create (CREATE)

Tržišna kapitalizacija $ 389.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 389.11K Količina u optjecaju 100.00B Ukupna količina 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Create je $ 389.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CREATE je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 389.11K.