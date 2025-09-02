could (COULD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.77% Promjena cijene (1D) -1.58% Promjena cijene (7D) -2.56% Promjena cijene (7D) -2.56%

could (COULD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COULDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COULD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COULD se promijenio za -1.77% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -2.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu could (COULD)

Tržišna kapitalizacija $ 15.74K$ 15.74K $ 15.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.74K$ 15.74K $ 15.74K Količina u optjecaju 994.98M 994.98M 994.98M Ukupna količina 994,979,397.800399 994,979,397.800399 994,979,397.800399

Trenutačna tržišna kapitalizacija could je $ 15.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COULD je 994.98M, s ukupnom količinom od 994979397.800399. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.74K.