Cigarette (CIG) Informacije o cijeni (USD)

Cigarette (CIG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIG je $ 0.01958202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i +1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cigarette (CIG)

Tržišna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Količina u optjecaju 2.23B 2.23B 2.23B Ukupna količina 2,231,868,866.206289 2,231,868,866.206289 2,231,868,866.206289

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cigarette je $ 1.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIG je 2.23B, s ukupnom količinom od 2231868866.206289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.99M.