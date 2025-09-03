chibi (CHIBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003246 24-satna najniža cijena $ 0.00003269 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0028116 Najniža cijena $ 0.00001942 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) +9.42%

chibi (CHIBI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003259. Tijekom protekla 24 sata, CHIBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003246 i najviše cijene $ 0.00003269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIBI je $ 0.0028116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001942.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIBI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i +9.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chibi (CHIBI)

Tržišna kapitalizacija $ 29.14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.14K Količina u optjecaju 899.51M Ukupna količina 899,507,381.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija chibi je $ 29.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIBI je 899.51M, s ukupnom količinom od 899507381.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.14K.