CHEDDA Logotip

CHEDDA Cijena (CHDD)

Neuvršten

1 CHDD u USD cijena uživo:

$0.00014592
$0.00014592
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CHEDDA (CHDD)
CHEDDA (CHDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

--

--

-3.68%

-3.68%

CHEDDA (CHDD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHDD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHDD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHEDDA (CHDD)

$ 10.54M
$ 10.54M

--
--

$ 10.54M
$ 10.54M

72.21B
72.21B

72,213,753,586.26833
72,213,753,586.26833

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHEDDA je $ 10.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHDD je 72.21B, s ukupnom količinom od 72213753586.26833. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.54M.

CHEDDA (CHDD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CHEDDA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CHEDDA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CHEDDA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CHEDDA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-18.54%
60 dana$ 0-16.20%
90 dana$ 0--

Što je CHEDDA (CHDD)

CHEDDA is a utility token designed to bridge Web3 e-commerce, in-person experiences, and the metaverse. It enables seamless transactions across decentralized marketplaces, live events, and virtual worlds while empowering community governance, rewards, and engagement through blockchain technology.

CHEDDA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CHEDDA (CHDD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CHEDDA (CHDD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CHEDDA.

Provjerite CHEDDA predviđanje cijene sada!

CHDD u lokalnim valutama

CHEDDA (CHDD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CHEDDA (CHDD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHDD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CHEDDA (CHDD)

Koliko CHEDDA (CHDD) vrijedi danas?
Cijena CHDD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHDD u USD?
Trenutačna cijena CHDD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CHEDDA?
Tržišna kapitalizacija za CHDD je $ 10.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHDD?
Količina u optjecaju za CHDD je 72.21B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHDD?
CHDD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHDD?
CHDD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHDD?
24-satni obujam trgovanja za CHDD je -- USD.
Hoće li CHDD još narasti ove godine?
CHDD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHDD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.