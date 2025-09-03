ChainNet (CNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0003958 24-satna najviša cijena $ 0.00041032 Najviša cijena ikada $ 0.02663557 Najniža cijena $ 0.00021098 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) -10.03%

ChainNet (CNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00040206. Tijekom protekla 24 sata, CNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003958 i najviše cijene $ 0.00041032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNET je $ 0.02663557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00021098.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNET se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -10.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChainNet (CNET)

Tržišna kapitalizacija $ 40.48K$ 40.48K $ 40.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.48K$ 40.48K $ 40.48K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainNet je $ 40.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNET je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.48K.