ChainNet Cijena (CNET)

Neuvršten

1 CNET u USD cijena uživo:

$0.00040126
$0.00040126$0.00040126
-1.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ChainNet (CNET)
ChainNet (CNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003958
$ 0.0003958$ 0.0003958
24-satna najniža cijena
$ 0.00041032
$ 0.00041032$ 0.00041032
24-satna najviša cijena

$ 0.0003958
$ 0.0003958$ 0.0003958

$ 0.00041032
$ 0.00041032$ 0.00041032

$ 0.02663557
$ 0.02663557$ 0.02663557

$ 0.00021098
$ 0.00021098$ 0.00021098

+0.09%

-0.95%

-10.03%

-10.03%

ChainNet (CNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00040206. Tijekom protekla 24 sata, CNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003958 i najviše cijene $ 0.00041032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNET je $ 0.02663557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00021098.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNET se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -10.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChainNet (CNET)

$ 40.48K
$ 40.48K$ 40.48K

--
----

$ 40.48K
$ 40.48K$ 40.48K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainNet je $ 40.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNET je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.48K.

ChainNet (CNET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ChainNet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ChainNet u USD iznosila je $ +0.0000863190.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ChainNet u USD iznosila je $ +0.0002314317.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ChainNet u USD iznosila je $ +0.0000643507564666674.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.95%
30 dana$ +0.0000863190+21.47%
60 dana$ +0.0002314317+57.56%
90 dana$ +0.0000643507564666674+19.06%

Što je ChainNet (CNET)

ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.

Resurs ChainNet (CNET)

Službena web-stranica

ChainNet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ChainNet (CNET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ChainNet (CNET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ChainNet.

Provjerite ChainNet predviđanje cijene sada!

CNET u lokalnim valutama

ChainNet (CNET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ChainNet (CNET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CNET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ChainNet (CNET)

Koliko ChainNet (CNET) vrijedi danas?
Cijena CNET uživo u USD je 0.00040206 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CNET u USD?
Trenutačna cijena CNET u USD je $ 0.00040206. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ChainNet?
Tržišna kapitalizacija za CNET je $ 40.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CNET?
Količina u optjecaju za CNET je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CNET?
CNET je postigao ATH cijenu od 0.02663557 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CNET?
CNET je vidio ATL cijenu od 0.00021098 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CNET?
24-satni obujam trgovanja za CNET je -- USD.
Hoće li CNET još narasti ove godine?
CNET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CNET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.