cBAT (CBAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00304081 - $ 0.00327219
24-satna najniža cijena: $ 0.00304081
24-satna najviša cijena: $ 0.00327219
Najviša cijena ikada: $ 0.247355
Najniža cijena: $ 0.00184538
Promjena cijene (1H): -0.45%
Promjena cijene (1D): +3.12%
Promjena cijene (7D): +7.14%

cBAT (CBAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00324622. Tijekom protekla 24 sata, CBATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00304081 i najviše cijene $ 0.00327219, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBAT je $ 0.247355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00184538.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBAT se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, +3.12% u posljednjih 24 sata i +7.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cBAT (CBAT)

Tržišna kapitalizacija: $ 20.31M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 20.31M
Količina u optjecaju: 6.26B
Ukupna količina: 6,255,181,542.918434

Trenutačna tržišna kapitalizacija cBAT je $ 20.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBAT je 6.26B, s ukupnom količinom od 6255181542.918434. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.31M.