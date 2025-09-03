Capizen (CAPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.61% Promjena cijene (1D) +1.85% Promjena cijene (7D) +3.48% Promjena cijene (7D) +3.48%

Capizen (CAPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAPI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAPI se promijenio za -0.61% u posljednjih sat vremena, +1.85% u posljednjih 24 sata i +3.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Capizen (CAPI)

Tržišna kapitalizacija $ 33.83K$ 33.83K $ 33.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.83K$ 33.83K $ 33.83K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,779,910.545038 999,779,910.545038 999,779,910.545038

Trenutačna tržišna kapitalizacija Capizen je $ 33.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPI je 999.78M, s ukupnom količinom od 999779910.545038. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.83K.