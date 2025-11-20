Bro Cijena danas

Trenutačna cijena Bro (BRO) danas je $ 0.00000556, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRO u USD je $ 0.00000556 po BRO.

Bro trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,555.54, s količinom u optjecaju od 1.00B BRO. Tijekom posljednja 24 sata, BRO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02086315, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000353.

U kratkoročnim performansama, BRO se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bro (BRO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

