BORA (BORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.086013 $ 0.086013 $ 0.086013 24-satna najniža cijena $ 0.088269 $ 0.088269 $ 0.088269 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.086013$ 0.086013 $ 0.086013 24-satna najviša cijena $ 0.088269$ 0.088269 $ 0.088269 Najviša cijena ikada $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Najniža cijena $ 0.00482732$ 0.00482732 $ 0.00482732 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -1.42% Promjena cijene (7D) -1.42%

BORA (BORA) cijena u stvarnom vremenu je $0.087436. Tijekom protekla 24 sata, BORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.086013 i najviše cijene $ 0.088269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORA je $ 1.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00482732.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORA se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BORA (BORA)

Tržišna kapitalizacija $ 100.72M$ 100.72M $ 100.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.35M$ 105.35M $ 105.35M Količina u optjecaju 1.15B 1.15B 1.15B Ukupna količina 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BORA je $ 100.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORA je 1.15B, s ukupnom količinom od 1205750000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.35M.