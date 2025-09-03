Blockzero Labs (XIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.929384$ 0.929384 $ 0.929384 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.94% Promjena cijene (7D) -3.94%

Blockzero Labs (XIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00228338. Tijekom protekla 24 sata, XIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XIO je $ 0.929384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockzero Labs (XIO)

Tržišna kapitalizacija $ 85.38K$ 85.38K $ 85.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 228.34K$ 228.34K $ 228.34K Količina u optjecaju 37.39M 37.39M 37.39M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockzero Labs je $ 85.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XIO je 37.39M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.34K.