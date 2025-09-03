Više o XIO

Blockzero Labs Cijena (XIO)

1 XIO u USD cijena uživo:

$0.00228338
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Blockzero Labs (XIO)
Blockzero Labs (XIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.929384
$ 0
--

--

-3.94%

-3.94%

Blockzero Labs (XIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00228338. Tijekom protekla 24 sata, XIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XIO je $ 0.929384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockzero Labs (XIO)

$ 85.38K
--
$ 228.34K
37.39M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockzero Labs je $ 85.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XIO je 37.39M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.34K.

Blockzero Labs (XIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blockzero Labs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blockzero Labs u USD iznosila je $ +0.0005008744.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blockzero Labs u USD iznosila je $ +0.0013102666.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blockzero Labs u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0005008744+21.94%
60 dana$ +0.0013102666+57.38%
90 dana$ 0--

Što je Blockzero Labs (XIO)

Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.

Resurs Blockzero Labs (XIO)

Službena web-stranica

Blockzero Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blockzero Labs (XIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blockzero Labs (XIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blockzero Labs.

Provjerite Blockzero Labs predviđanje cijene sada!

XIO u lokalnim valutama

Blockzero Labs (XIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blockzero Labs (XIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blockzero Labs (XIO)

Koliko Blockzero Labs (XIO) vrijedi danas?
Cijena XIO uživo u USD je 0.00228338 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XIO u USD?
Trenutačna cijena XIO u USD je $ 0.00228338. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blockzero Labs?
Tržišna kapitalizacija za XIO je $ 85.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XIO?
Količina u optjecaju za XIO je 37.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XIO?
XIO je postigao ATH cijenu od 0.929384 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XIO?
XIO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XIO?
24-satni obujam trgovanja za XIO je -- USD.
Hoće li XIO još narasti ove godine?
XIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Blockzero Labs (XIO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

