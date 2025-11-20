BlockMind Cijena danas

Trenutačna cijena BlockMind (BMIND) danas je $ 0.00000367, s promjenom od 0.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BMIND u USD je $ 0.00000367 po BMIND.

BlockMind trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 366,682, s količinom u optjecaju od 100.00B BMIND. Tijekom posljednja 24 sata, BMIND trgovao je između $ 0.00000362 (niska) i $ 0.0000037 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000744, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000362.

U kratkoročnim performansama, BMIND se kretao -- u posljednjem satu i -15.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BlockMind (BMIND)

Tržišna kapitalizacija $ 366.68K$ 366.68K $ 366.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 366.68K$ 366.68K $ 366.68K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

