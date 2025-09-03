Više o BLWK

BlackWork Cijena (BLWK)

1 BLWK u USD cijena uživo:

--
----
-0.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena BlackWork (BLWK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:53:25 (UTC+8)

BlackWork (BLWK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00006604
$ 0.00006604
24-satna najniža cijena
$ 0.00006744
$ 0.00006744
24-satna najviša cijena

$ 0.00006604
$ 0.00006604

$ 0.00006744
$ 0.00006744

$ 0.00032967
$ 0.00032967

$ 0.00006294
$ 0.00006294

-0.09%

-0.32%

-3.66%

-3.66%

BlackWork (BLWK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006654. Tijekom protekla 24 sata, BLWKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006604 i najviše cijene $ 0.00006744, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLWK je $ 0.00032967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006294.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLWK se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackWork (BLWK)

$ 42.25K
$ 42.25K

--
----

$ 42.25K
$ 42.25K

634.90M
634.90M

634,901,811.9187647
634,901,811.9187647

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackWork je $ 42.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLWK je 634.90M, s ukupnom količinom od 634901811.9187647. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.25K.

BlackWork (BLWK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BlackWork u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BlackWork u USD iznosila je $ -0.0000027740.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BlackWork u USD iznosila je $ -0.0000132682.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BlackWork u USD iznosila je $ -0.00003820403468073127.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.32%
30 dana$ -0.0000027740-4.16%
60 dana$ -0.0000132682-19.94%
90 dana$ -0.00003820403468073127-36.47%

Što je BlackWork (BLWK)

BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BlackWork Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BlackWork (BLWK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BlackWork (BLWK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BlackWork.

Provjerite BlackWork predviđanje cijene sada!

BLWK u lokalnim valutama

BlackWork (BLWK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BlackWork (BLWK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLWK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BlackWork (BLWK)

Koliko BlackWork (BLWK) vrijedi danas?
Cijena BLWK uživo u USD je 0.00006654 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLWK u USD?
Trenutačna cijena BLWK u USD je $ 0.00006654. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BlackWork?
Tržišna kapitalizacija za BLWK je $ 42.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLWK?
Količina u optjecaju za BLWK je 634.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLWK?
BLWK je postigao ATH cijenu od 0.00032967 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLWK?
BLWK je vidio ATL cijenu od 0.00006294 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLWK?
24-satni obujam trgovanja za BLWK je -- USD.
Hoće li BLWK još narasti ove godine?
BLWK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLWK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.