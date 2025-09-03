BlackWork (BLWK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006604 $ 0.00006604 $ 0.00006604 24-satna najniža cijena $ 0.00006744 $ 0.00006744 $ 0.00006744 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00006604$ 0.00006604 $ 0.00006604 24-satna najviša cijena $ 0.00006744$ 0.00006744 $ 0.00006744 Najviša cijena ikada $ 0.00032967$ 0.00032967 $ 0.00032967 Najniža cijena $ 0.00006294$ 0.00006294 $ 0.00006294 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -0.32% Promjena cijene (7D) -3.66% Promjena cijene (7D) -3.66%

BlackWork (BLWK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006654. Tijekom protekla 24 sata, BLWKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006604 i najviše cijene $ 0.00006744, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLWK je $ 0.00032967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006294.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLWK se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackWork (BLWK)

Tržišna kapitalizacija $ 42.25K$ 42.25K $ 42.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.25K$ 42.25K $ 42.25K Količina u optjecaju 634.90M 634.90M 634.90M Ukupna količina 634,901,811.9187647 634,901,811.9187647 634,901,811.9187647

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackWork je $ 42.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLWK je 634.90M, s ukupnom količinom od 634901811.9187647. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.25K.