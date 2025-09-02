BitMart (BMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.30542 $ 0.30542 $ 0.30542 24-satna najniža cijena $ 0.310155 $ 0.310155 $ 0.310155 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.30542$ 0.30542 $ 0.30542 24-satna najviša cijena $ 0.310155$ 0.310155 $ 0.310155 Najviša cijena ikada $ 0.619048$ 0.619048 $ 0.619048 Najniža cijena $ 0.00672692$ 0.00672692 $ 0.00672692 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -2.90% Promjena cijene (7D) -2.90%

BitMart (BMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.306187. Tijekom protekla 24 sata, BMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.30542 i najviše cijene $ 0.310155, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMX je $ 0.619048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00672692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMX se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -2.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitMart (BMX)

Tržišna kapitalizacija $ 103.96M$ 103.96M $ 103.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 195.85M$ 195.85M $ 195.85M Količina u optjecaju 339.41M 339.41M 339.41M Ukupna količina 639,412,030.0 639,412,030.0 639,412,030.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitMart je $ 103.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMX je 339.41M, s ukupnom količinom od 639412030.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.85M.