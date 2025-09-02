Više o BMX

BitMart Cijena (BMX)

Neuvršten

1 BMX u USD cijena uživo:

$0.306188
$0.306188
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BitMart (BMX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:00:30 (UTC+8)

BitMart (BMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.30542
$ 0.30542
24-satna najniža cijena
$ 0.310155
$ 0.310155
24-satna najviša cijena

$ 0.30542
$ 0.30542

$ 0.310155
$ 0.310155

$ 0.619048
$ 0.619048

$ 0.00672692
$ 0.00672692

+0.19%

-0.86%

-2.90%

-2.90%

BitMart (BMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.306187. Tijekom protekla 24 sata, BMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.30542 i najviše cijene $ 0.310155, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMX je $ 0.619048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00672692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMX se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -2.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitMart (BMX)

$ 103.96M
$ 103.96M

--
--

$ 195.85M
$ 195.85M

339.41M
339.41M

639,412,030.0
639,412,030.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitMart je $ 103.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMX je 339.41M, s ukupnom količinom od 639412030.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.85M.

BitMart (BMX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BitMart u USD iznosila je $ -0.0026682256146479.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BitMart u USD iznosila je $ -0.0124913579.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BitMart u USD iznosila je $ +0.0198670965.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BitMart u USD iznosila je $ +0.0290647021604372.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0026682256146479-0.86%
30 dana$ -0.0124913579-4.07%
60 dana$ +0.0198670965+6.49%
90 dana$ +0.0290647021604372+10.49%

Što je BitMart (BMX)

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BitMart (BMX)

BitMart Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitMart (BMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitMart (BMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitMart.

Provjerite BitMart predviđanje cijene sada!

BMX u lokalnim valutama

BitMart (BMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitMart (BMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitMart (BMX)

Koliko BitMart (BMX) vrijedi danas?
Cijena BMX uživo u USD je 0.306187 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BMX u USD?
Trenutačna cijena BMX u USD je $ 0.306187. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitMart?
Tržišna kapitalizacija za BMX je $ 103.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BMX?
Količina u optjecaju za BMX je 339.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BMX?
BMX je postigao ATH cijenu od 0.619048 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BMX?
BMX je vidio ATL cijenu od 0.00672692 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BMX?
24-satni obujam trgovanja za BMX je -- USD.
Hoće li BMX još narasti ove godine?
BMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BitMart (BMX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

