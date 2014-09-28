BitCat (BTCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BitCat (BTCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BitCat (BTCAT) Informacije The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /_/

/ o o

/~ m) Službena web stranica: https://www.btcat.meme/ Kupi BTCAT odmah!

BitCat (BTCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BitCat (BTCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.83K $ 45.83K $ 45.83K Ukupna količina: $ 955.15M $ 955.15M $ 955.15M Količina u optjecaju: $ 955.15M $ 955.15M $ 955.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.83K $ 45.83K $ 45.83K Povijesni maksimum: $ 0.00926441 $ 0.00926441 $ 0.00926441 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BitCat (BTCAT)

BitCat (BTCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BitCat (BTCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTCAT tokena, istražite BTCAT cijenu tokena uživo!

BTCAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BTCAT? Naša BTCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BTCAT predviđanje cijene tokena odmah!

