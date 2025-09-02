Više o BRY

BRY Informacije o cijeni

BRY Službena web stranica

BRY Tokenomija

BRY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Berry Data Logotip

Berry Data Cijena (BRY)

Neuvršten

1 BRY u USD cijena uživo:

$0.01696894
$0.01696894$0.01696894
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Berry Data (BRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:36:25 (UTC+8)

Berry Data (BRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01673462
$ 0.01673462$ 0.01673462
24-satna najniža cijena
$ 0.01706445
$ 0.01706445$ 0.01706445
24-satna najviša cijena

$ 0.01673462
$ 0.01673462$ 0.01673462

$ 0.01706445
$ 0.01706445$ 0.01706445

$ 40.0
$ 40.0$ 40.0

$ 0.01171414
$ 0.01171414$ 0.01171414

-0.13%

+0.26%

+0.21%

+0.21%

Berry Data (BRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.01696894. Tijekom protekla 24 sata, BRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01673462 i najviše cijene $ 0.01706445, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRY je $ 40.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01171414.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRY se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i +0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Berry Data (BRY)

$ 108.85K
$ 108.85K$ 108.85K

--
----

$ 170.55K
$ 170.55K$ 170.55K

6.41M
6.41M 6.41M

10,047,791.28086419
10,047,791.28086419 10,047,791.28086419

Trenutačna tržišna kapitalizacija Berry Data je $ 108.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRY je 6.41M, s ukupnom količinom od 10047791.28086419. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.55K.

Berry Data (BRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Berry Data u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Berry Data u USD iznosila je $ +0.0023234262.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Berry Data u USD iznosila je $ +0.0044201153.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Berry Data u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.26%
30 dana$ +0.0023234262+13.69%
60 dana$ +0.0044201153+26.05%
90 dana$ 0--

Što je Berry Data (BRY)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Berry Data (BRY)

Službena web-stranica

Berry Data Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Berry Data (BRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Berry Data (BRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Berry Data.

Provjerite Berry Data predviđanje cijene sada!

BRY u lokalnim valutama

Berry Data (BRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Berry Data (BRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Berry Data (BRY)

Koliko Berry Data (BRY) vrijedi danas?
Cijena BRY uživo u USD je 0.01696894 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRY u USD?
Trenutačna cijena BRY u USD je $ 0.01696894. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Berry Data?
Tržišna kapitalizacija za BRY je $ 108.85K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRY?
Količina u optjecaju za BRY je 6.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRY?
BRY je postigao ATH cijenu od 40.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRY?
BRY je vidio ATL cijenu od 0.01171414 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRY?
24-satni obujam trgovanja za BRY je -- USD.
Hoće li BRY još narasti ove godine?
BRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:36:25 (UTC+8)

Berry Data (BRY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.