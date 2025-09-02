Berry Data (BRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01673462 $ 0.01706445 24-satna najniža cijena $ 0.01673462 24-satna najviša cijena $ 0.01706445 Najviša cijena ikada $ 40.0 Najniža cijena $ 0.01171414 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) +0.21%

Berry Data (BRY) cijena u stvarnom vremenu je $0.01696894. Tijekom protekla 24 sata, BRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01673462 i najviše cijene $ 0.01706445, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRY je $ 40.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01171414.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRY se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i +0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Berry Data (BRY)

Tržišna kapitalizacija $ 108.85K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 170.55K Količina u optjecaju 6.41M Ukupna količina 10,047,791.28086419

Trenutačna tržišna kapitalizacija Berry Data je $ 108.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRY je 6.41M, s ukupnom količinom od 10047791.28086419. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.55K.