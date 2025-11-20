Babel Cijena danas

Trenutačna cijena Babel (BABEL) danas je $ 0.00004263, s promjenom od 3.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABEL u USD je $ 0.00004263 po BABEL.

Babel trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 42,629, s količinom u optjecaju od 1.00B BABEL. Tijekom posljednja 24 sata, BABEL trgovao je između $ 0.00003894 (niska) i $ 0.0000438 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00056466, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002184.

U kratkoročnim performansama, BABEL se kretao -1.53% u posljednjem satu i -23.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Babel (BABEL)

Tržišna kapitalizacija $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

