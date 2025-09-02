Audius (AUDIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.059751 $ 0.059751 $ 0.059751 24-satna najniža cijena $ 0.062935 $ 0.062935 $ 0.062935 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.059751$ 0.059751 $ 0.059751 24-satna najviša cijena $ 0.062935$ 0.062935 $ 0.062935 Najviša cijena ikada $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Najniža cijena $ 0.0437371$ 0.0437371 $ 0.0437371 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -1.22% Promjena cijene (7D) -1.40% Promjena cijene (7D) -1.40%

Audius (AUDIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.061641. Tijekom protekla 24 sata, AUDIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.059751 i najviše cijene $ 0.062935, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUDIO je $ 4.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0437371.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUDIO se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Audius (AUDIO)

Tržišna kapitalizacija $ 83.51M$ 83.51M $ 83.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.51M$ 83.51M $ 83.51M Količina u optjecaju 1.35B 1.35B 1.35B Ukupna količina 1,352,130,049.873057 1,352,130,049.873057 1,352,130,049.873057

Trenutačna tržišna kapitalizacija Audius je $ 83.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUDIO je 1.35B, s ukupnom količinom od 1352130049.873057. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.51M.