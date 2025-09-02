Više o ARGO

ArGoApp Logotip

ArGoApp Cijena (ARGO)

Neuvršten

1 ARGO u USD cijena uživo:

$0.00808236
$0.00808236$0.00808236
+3.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ArGoApp (ARGO)
ArGoApp (ARGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00337124
$ 0.00337124$ 0.00337124
24-satna najniža cijena
$ 0.00823085
$ 0.00823085$ 0.00823085
24-satna najviša cijena

$ 0.00337124
$ 0.00337124$ 0.00337124

$ 0.00823085
$ 0.00823085$ 0.00823085

$ 0.576267
$ 0.576267$ 0.576267

$ 0.00256598
$ 0.00256598$ 0.00256598

-1.81%

+2.99%

+19.84%

+19.84%

ArGoApp (ARGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00808161. Tijekom protekla 24 sata, ARGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00337124 i najviše cijene $ 0.00823085, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARGO je $ 0.576267, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00256598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARGO se promijenio za -1.81% u posljednjih sat vremena, +2.99% u posljednjih 24 sata i +19.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ArGoApp (ARGO)

$ 142.38K
$ 142.38K$ 142.38K

--
----

$ 529.73K
$ 529.73K$ 529.73K

17.62M
17.62M 17.62M

65,541,667.0
65,541,667.0 65,541,667.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ArGoApp je $ 142.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARGO je 17.62M, s ukupnom količinom od 65541667.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 529.73K.

ArGoApp (ARGO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ArGoApp u USD iznosila je $ +0.00023469.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ArGoApp u USD iznosila je $ +0.0034623152.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ArGoApp u USD iznosila je $ +0.0072829796.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ArGoApp u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00023469+2.99%
30 dana$ +0.0034623152+42.84%
60 dana$ +0.0072829796+90.12%
90 dana$ 0--

Što je ArGoApp (ARGO)

We are the simplest, fastest & most convenient way to deploy your web apps onto the Decentralized Cloud Network #DeCloudYourself

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ArGoApp (ARGO)

Službena web-stranica

ArGoApp Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ArGoApp (ARGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ArGoApp (ARGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ArGoApp.

Provjerite ArGoApp predviđanje cijene sada!

ARGO u lokalnim valutama

ArGoApp (ARGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ArGoApp (ARGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ArGoApp (ARGO)

Koliko ArGoApp (ARGO) vrijedi danas?
Cijena ARGO uživo u USD je 0.00808161 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARGO u USD?
Trenutačna cijena ARGO u USD je $ 0.00808161. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ArGoApp?
Tržišna kapitalizacija za ARGO je $ 142.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARGO?
Količina u optjecaju za ARGO je 17.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARGO?
ARGO je postigao ATH cijenu od 0.576267 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARGO?
ARGO je vidio ATL cijenu od 0.00256598 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARGO?
24-satni obujam trgovanja za ARGO je -- USD.
Hoće li ARGO još narasti ove godine?
ARGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ArGoApp (ARGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.