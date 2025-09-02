ArGoApp (ARGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00337124 24-satna najviša cijena $ 0.00823085 Najviša cijena ikada $ 0.576267 Najniža cijena $ 0.00256598 Promjena cijene (1H) -1.81% Promjena cijene (1D) +2.99% Promjena cijene (7D) +19.84%

ArGoApp (ARGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00808161. Tijekom protekla 24 sata, ARGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00337124 i najviše cijene $ 0.00823085, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARGO je $ 0.576267, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00256598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARGO se promijenio za -1.81% u posljednjih sat vremena, +2.99% u posljednjih 24 sata i +19.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ArGoApp (ARGO)

Tržišna kapitalizacija $ 142.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 529.73K Količina u optjecaju 17.62M Ukupna količina 65,541,667.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ArGoApp je $ 142.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARGO je 17.62M, s ukupnom količinom od 65541667.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 529.73K.