Animated Cijena danas

Trenutačna cijena Animated (AM) danas je $ 0.00001284, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AM u USD je $ 0.00001284 po AM.

Animated trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,836.32, s količinom u optjecaju od 1.00B AM. Tijekom posljednja 24 sata, AM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00062621, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001109.

U kratkoročnim performansama, AM se kretao -- u posljednjem satu i -18.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Animated (AM)

Tržišna kapitalizacija $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Animated je $ 12.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AM je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.84K.