ANDY70B Cijena (ANDY70B)

Neuvršten

1 ANDY70B u USD cijena uživo:

$0.00013521
$0.00013521$0.00013521
+0.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena ANDY70B (ANDY70B)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:10:47 (UTC+8)

ANDY70B (ANDY70B) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02425673
$ 0.02425673$ 0.02425673

$ 0
$ 0$ 0

+2.35%

+0.89%

+7.05%

+7.05%

ANDY70B (ANDY70B) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANDY70Btrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANDY70B je $ 0.02425673, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANDY70B se promijenio za +2.35% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +7.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANDY70B (ANDY70B)

$ 131.50K
$ 131.50K$ 131.50K

--
----

$ 131.50K
$ 131.50K$ 131.50K

965.38M
965.38M 965.38M

965,383,606.16
965,383,606.16 965,383,606.16

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANDY70B je $ 131.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANDY70B je 965.38M, s ukupnom količinom od 965383606.16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.50K.

ANDY70B (ANDY70B) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ANDY70B u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ANDY70B u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ANDY70B u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ANDY70B u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.89%
30 dana$ 0+9.20%
60 dana$ 0-28.48%
90 dana$ 0--

Što je ANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ANDY70B Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ANDY70B (ANDY70B) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ANDY70B (ANDY70B) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ANDY70B.

Provjerite ANDY70B predviđanje cijene sada!

ANDY70B u lokalnim valutama

ANDY70B (ANDY70B) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ANDY70B (ANDY70B) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANDY70B opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ANDY70B (ANDY70B)

Koliko ANDY70B (ANDY70B) vrijedi danas?
Cijena ANDY70B uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANDY70B u USD?
Trenutačna cijena ANDY70B u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ANDY70B?
Tržišna kapitalizacija za ANDY70B je $ 131.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANDY70B?
Količina u optjecaju za ANDY70B je 965.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANDY70B?
ANDY70B je postigao ATH cijenu od 0.02425673 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANDY70B?
ANDY70B je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANDY70B?
24-satni obujam trgovanja za ANDY70B je -- USD.
Hoće li ANDY70B još narasti ove godine?
ANDY70B mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANDY70B predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:10:47 (UTC+8)

