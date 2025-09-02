ANDY70B (ANDY70B) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.02425673
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +2.35%
Promjena cijene (1D) +0.89%
Promjena cijene (7D) +7.05%

ANDY70B (ANDY70B) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANDY70Btrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANDY70B je $ 0.02425673, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANDY70B se promijenio za +2.35% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +7.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANDY70B (ANDY70B)

Tržišna kapitalizacija $ 131.50K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.50K
Količina u optjecaju 965.38M
Ukupna količina 965,383,606.16

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANDY70B je $ 131.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANDY70B je 965.38M, s ukupnom količinom od 965383606.16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.50K.