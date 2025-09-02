Ajna Protocol (AJNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00530979 24-satna najviša cijena $ 0.00535721 Najviša cijena ikada $ 0.438738 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) -8.41%

Ajna Protocol (AJNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00534904. Tijekom protekla 24 sata, AJNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00530979 i najviše cijene $ 0.00535721, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AJNA je $ 0.438738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AJNA se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -8.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ajna Protocol (AJNA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.27M Količina u optjecaju 779.27M Ukupna količina 991,156,494.0939584

