aibrk Cijena danas

Trenutačna cijena aibrk (AIBRK) danas je $ 0.00027888, s promjenom od 4.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIBRK u USD je $ 0.00027888 po AIBRK.

aibrk trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 278,880, s količinom u optjecaju od 1.00B AIBRK. Tijekom posljednja 24 sata, AIBRK trgovao je između $ 0.00024745 (niska) i $ 0.00028381 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00420528, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00021443.

U kratkoročnim performansama, AIBRK se kretao +0.23% u posljednjem satu i -19.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu aibrk (AIBRK)

Tržišna kapitalizacija $ 278.88K$ 278.88K $ 278.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 278.88K$ 278.88K $ 278.88K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija aibrk je $ 278.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIBRK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 278.88K.