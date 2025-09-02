AgentLayer (AGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00072055 $ 0.00072055 $ 0.00072055 24-satna najniža cijena $ 0.00081578 $ 0.00081578 $ 0.00081578 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00072055$ 0.00072055 $ 0.00072055 24-satna najviša cijena $ 0.00081578$ 0.00081578 $ 0.00081578 Najviša cijena ikada $ 0.095682$ 0.095682 $ 0.095682 Najniža cijena $ 0.00071751$ 0.00071751 $ 0.00071751 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +12.13% Promjena cijene (7D) -2.74% Promjena cijene (7D) -2.74%

AgentLayer (AGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00080914. Tijekom protekla 24 sata, AGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00072055 i najviše cijene $ 0.00081578, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT je $ 0.095682, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00071751.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +12.13% u posljednjih 24 sata i -2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentLayer (AGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 418.25K$ 418.25K $ 418.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 808.80K$ 808.80K $ 808.80K Količina u optjecaju 516.09M 516.09M 516.09M Ukupna količina 998,003,801.5879147 998,003,801.5879147 998,003,801.5879147

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentLayer je $ 418.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT je 516.09M, s ukupnom količinom od 998003801.5879147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 808.80K.