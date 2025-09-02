Više o AGENT

AgentLayer Cijena (AGENT)

1 AGENT u USD cijena uživo:

$0.00081041
$0.00081041
+12.40%1D
Grafikon aktualnih cijena AgentLayer (AGENT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:16:25 (UTC+8)

AgentLayer (AGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00072055
24-satna najniža cijena
$ 0.00081578
24-satna najviša cijena

$ 0.00072055
$ 0.00081578
$ 0.095682
$ 0.00071751
+0.06%

+12.13%

-2.74%

-2.74%

AgentLayer (AGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00080914. Tijekom protekla 24 sata, AGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00072055 i najviše cijene $ 0.00081578, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT je $ 0.095682, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00071751.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +12.13% u posljednjih 24 sata i -2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentLayer (AGENT)

$ 418.25K
--
$ 808.80K
516.09M
998,003,801.5879147
Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentLayer je $ 418.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT je 516.09M, s ukupnom količinom od 998003801.5879147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 808.80K.

AgentLayer (AGENT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AgentLayer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AgentLayer u USD iznosila je $ -0.0003835468.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AgentLayer u USD iznosila je $ -0.0004918583.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AgentLayer u USD iznosila je $ -0.00220490387813637.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+12.13%
30 dana$ -0.0003835468-47.40%
60 dana$ -0.0004918583-60.78%
90 dana$ -0.00220490387813637-73.15%

Što je AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

AgentLayer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AgentLayer (AGENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AgentLayer (AGENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AgentLayer.

Provjerite AgentLayer predviđanje cijene sada!

AgentLayer (AGENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AgentLayer (AGENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AgentLayer (AGENT)

Koliko AgentLayer (AGENT) vrijedi danas?
Cijena AGENT uživo u USD je 0.00080914 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGENT u USD?
Trenutačna cijena AGENT u USD je $ 0.00080914. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AgentLayer?
Tržišna kapitalizacija za AGENT je $ 418.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGENT?
Količina u optjecaju za AGENT je 516.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGENT?
AGENT je postigao ATH cijenu od 0.095682 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGENT?
AGENT je vidio ATL cijenu od 0.00071751 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGENT?
24-satni obujam trgovanja za AGENT je -- USD.
Hoće li AGENT još narasti ove godine?
AGENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:16:25 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.