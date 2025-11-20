Agentic Studio Cijena danas

Trenutačna cijena Agentic Studio (AGENTIC) danas je $ 0.00345544, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AGENTIC u USD je $ 0.00345544 po AGENTIC.

Agentic Studio trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,277.19, s količinom u optjecaju od 5.00M AGENTIC. Tijekom posljednja 24 sata, AGENTIC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01998756, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0031784.

U kratkoročnim performansama, AGENTIC se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Agentic Studio (AGENTIC)

Tržišna kapitalizacija $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Količina u optjecaju 5.00M 5.00M 5.00M Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

