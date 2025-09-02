Više o ADASOL

ADA Logotip

ADA Cijena (ADASOL)

Neuvršten

1 ADASOL u USD cijena uživo:

$0.00028035$0.00028035
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ADA (ADASOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:49:33 (UTC+8)

ADA (ADASOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.01072592$ 0.01072592

$ 0$ 0

+0.35%

+0.06%

+1.54%

+1.54%

ADA (ADASOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ADASOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADASOL je $ 0.01072592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADASOL se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADA (ADASOL)

$ 280.27K$ 280.27K

--
$ 280.27K$ 280.27K

999.77M 999.77M

999,769,580.5354673 999,769,580.5354673

Trenutačna tržišna kapitalizacija ADA je $ 280.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADASOL je 999.77M, s ukupnom količinom od 999769580.5354673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.27K.

ADA (ADASOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ADA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ADA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ADA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ADA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.06%
30 dana$ 0+9.72%
60 dana$ 0-13.15%
90 dana$ 0--

Što je ADA (ADASOL)

ADAonSOL: Named after Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko’s dog Ada. Honorary Member Of The Solana Pack @aeyakovenko Doggo....Rip Ada 🐾

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ADA (ADASOL)

Službena web-stranica

ADA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ADA (ADASOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ADA (ADASOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ADA.

Provjerite ADA predviđanje cijene sada!

ADASOL u lokalnim valutama

ADA (ADASOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ADA (ADASOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ADASOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ADA (ADASOL)

Koliko ADA (ADASOL) vrijedi danas?
Cijena ADASOL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ADASOL u USD?
Trenutačna cijena ADASOL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ADA?
Tržišna kapitalizacija za ADASOL je $ 280.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ADASOL?
Količina u optjecaju za ADASOL je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ADASOL?
ADASOL je postigao ATH cijenu od 0.01072592 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ADASOL?
ADASOL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ADASOL?
24-satni obujam trgovanja za ADASOL je -- USD.
Hoće li ADASOL još narasti ove godine?
ADASOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ADASOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:49:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.