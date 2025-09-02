ADA (ADASOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01072592$ 0.01072592 $ 0.01072592 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.35% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) +1.54% Promjena cijene (7D) +1.54%

ADA (ADASOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ADASOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADASOL je $ 0.01072592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADASOL se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ADA (ADASOL)

Tržišna kapitalizacija $ 280.27K$ 280.27K $ 280.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 280.27K$ 280.27K $ 280.27K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,769,580.5354673 999,769,580.5354673 999,769,580.5354673

Trenutačna tržišna kapitalizacija ADA je $ 280.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADASOL je 999.77M, s ukupnom količinom od 999769580.5354673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.27K.