Ace Data Cloud ($ACE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00267614$ 0.00267614 $ 0.00267614 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.77% Promjena cijene (1D) -7.15% Promjena cijene (7D) -10.10% Promjena cijene (7D) -10.10%

Ace Data Cloud ($ACE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ACE je $ 0.00267614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ACE se promijenio za -1.77% u posljednjih sat vremena, -7.15% u posljednjih 24 sata i -10.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ace Data Cloud ($ACE)

Tržišna kapitalizacija $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.05K$ 65.05K $ 65.05K Količina u optjecaju 958.07M 958.07M 958.07M Ukupna količina 999,814,115.278751 999,814,115.278751 999,814,115.278751

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ace Data Cloud je $ 62.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ACE je 958.07M, s ukupnom količinom od 999814115.278751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.05K.