UBT (UBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UBTtrgovalo je između najniže cijene -- i najviše cijene --, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UBT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UBT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu UBT (UBT)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Trenutačna tržišna kapitalizacija UBT je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UBT je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
UBT (UBT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena UBT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
No Data
UBT promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u UBT od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
UBT 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
UBT 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UBT od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
UBT 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Što je UBT (UBT)
UBT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UBT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti UBT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o UBT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UBT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
UBT Predviđanje cijene (USD)
Koliko će UBT (UBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UBT (UBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UBT.
Razumijevanje tokenomike UBT (UBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti UBT (UBT)
Tražiš kako kupiti UBT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UBT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
UBT u lokalnim valutama
1 UBT(UBT) u VND
₫--
1 UBT(UBT) u AUD
A$--
1 UBT(UBT) u GBP
￡--
1 UBT(UBT) u EUR
€--
1 UBT(UBT) u USD
$--
1 UBT(UBT) u MYR
RM--
1 UBT(UBT) u TRY
₺--
1 UBT(UBT) u JPY
¥--
1 UBT(UBT) u ARS
ARS$--
1 UBT(UBT) u RUB
₽--
1 UBT(UBT) u INR
₹--
1 UBT(UBT) u IDR
Rp--
1 UBT(UBT) u KRW
₩--
1 UBT(UBT) u PHP
₱--
1 UBT(UBT) u EGP
￡E.--
1 UBT(UBT) u BRL
R$--
1 UBT(UBT) u CAD
C$--
1 UBT(UBT) u BDT
৳--
1 UBT(UBT) u NGN
₦--
1 UBT(UBT) u COP
$--
1 UBT(UBT) u ZAR
R.--
1 UBT(UBT) u UAH
₴--
1 UBT(UBT) u VES
Bs--
1 UBT(UBT) u CLP
$--
1 UBT(UBT) u PKR
Rs--
1 UBT(UBT) u KZT
₸--
1 UBT(UBT) u THB
฿--
1 UBT(UBT) u TWD
NT$--
1 UBT(UBT) u AED
د.إ--
1 UBT(UBT) u CHF
Fr--
1 UBT(UBT) u HKD
HK$--
1 UBT(UBT) u AMD
֏--
1 UBT(UBT) u MAD
.د.م--
1 UBT(UBT) u MXN
$--
1 UBT(UBT) u SAR
ريال--
1 UBT(UBT) u PLN
zł--
1 UBT(UBT) u RON
лв--
1 UBT(UBT) u SEK
kr--
1 UBT(UBT) u BGN
лв--
1 UBT(UBT) u HUF
Ft--
1 UBT(UBT) u CZK
Kč--
1 UBT(UBT) u KWD
د.ك--
1 UBT(UBT) u ILS
₪--
1 UBT(UBT) u AOA
Kz--
1 UBT(UBT) u BHD
.د.ب--
1 UBT(UBT) u BMD
$--
1 UBT(UBT) u DKK
kr--
1 UBT(UBT) u HNL
L--
1 UBT(UBT) u MUR
₨--
1 UBT(UBT) u NAD
$--
1 UBT(UBT) u NOK
kr--
1 UBT(UBT) u NZD
$--
1 UBT(UBT) u PAB
B/.--
1 UBT(UBT) u PGK
K--
1 UBT(UBT) u QAR
ر.ق--
1 UBT(UBT) u RSD
дин.--
UBT Resurs
Za dublje razumijevanje UBT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
UBT u USD kalkulator
Iznos
UBT
USD
1 UBT = -- USD
Pridruži se MEXC platformi danas
-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine, -- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine