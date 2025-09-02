S.C. Corinthians FT (SCCP) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03536
24-satna najniža cijena
$ 0.0368
24-satna najviša cijena
$ 0.03536
$ 0.0368
$ 149.7978133807041
$ 0
+0.19%
+0.16%
+12.40%
+12.40%
S.C. Corinthians FT (SCCP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03625. Tijekom protekla 24 sata, SCCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03536 i najviše cijene $ 0.0368, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCCP je $ 149.7978133807041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCCP se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i +12.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu S.C. Corinthians FT (SCCP)
No.2760
$ 173.97K
$ 56.52K
$ 725.00K
4.80M
20,000,000
20,000,000
23.99%
CHZ
Trenutačna tržišna kapitalizacija S.C. Corinthians FT je $ 173.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.52K. Količina u optjecaju SCCP je 4.80M, s ukupnom količinom od 20000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 725.00K.
S.C. Corinthians FT (SCCP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena S.C. Corinthians FT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000579
+0.16%
30 dana
$ +0.00669
+22.63%
60 dana
$ -0.00611
-14.43%
90 dana
$ -0.0249
-40.72%
S.C. Corinthians FT promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SCCP od $ +0.0000579 (+0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
S.C. Corinthians FT 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00669 (+22.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
S.C. Corinthians FT 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCCP od $ -0.00611 (-14.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
S.C. Corinthians FT 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0249 (-40.72%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.
S.C. Corinthians FT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje S.C. Corinthians FT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SCCP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o S.C. Corinthians FT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje S.C. Corinthians FT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti S.C. Corinthians FT (SCCP)
Tražiš kako kupiti S.C. Corinthians FT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti S.C. Corinthians FT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.