RETARDIO (RETARDIO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01613. Tijekom protekla 24 sata, RETARDIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01611 i najviše cijene $ 0.01613, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETARDIO je $ 0.24208341891525217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010155685961242984.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETARDIO se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -13.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu RETARDIO (RETARDIO)
No.966
$ 15.74M
$ 15.74M$ 15.74M
$ 52.66
$ 52.66$ 52.66
$ 16.13M
$ 16.13M$ 16.13M
975.67M
975.67M 975.67M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,671,379
999,671,379 999,671,379
97.56%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija RETARDIO je $ 15.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.66. Količina u optjecaju RETARDIO je 975.67M, s ukupnom količinom od 999671379. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.13M.
RETARDIO (RETARDIO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena RETARDIO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000193
+0.12%
30 dana
$ -0.00937
-36.75%
60 dana
$ -0.00083
-4.90%
90 dana
$ -0.00258
-13.79%
RETARDIO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RETARDIO od $ +0.0000193 (+0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
RETARDIO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00937 (-36.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
RETARDIO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RETARDIO od $ -0.00083 (-4.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
RETARDIO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00258 (-13.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RETARDIO (RETARDIO)?
A memecoin with clown elements has NFTs on Solana.
RETARDIO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RETARDIO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RETARDIO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o RETARDIO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RETARDIO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
RETARDIO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će RETARDIO (RETARDIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RETARDIO (RETARDIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RETARDIO.
Razumijevanje tokenomike RETARDIO (RETARDIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RETARDIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti RETARDIO (RETARDIO)
Tražiš kako kupiti RETARDIO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RETARDIO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.