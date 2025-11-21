Istražite Regret (REGRET) tokenomiku na MEXC-u. Saznajte više o REGRET ukupnoj ponudi tokena, raspodjeli tokena, tržišnoj kapitalizaciji, obujmu trgovanja i još mnogo toga. Budite ažurirani s podacima u stvarnom vremenu odmah! Istražite Regret (REGRET) tokenomiku na MEXC-u. Saznajte više o REGRET ukupnoj ponudi tokena, raspodjeli tokena, tržišnoj kapitalizaciji, obujmu trgovanja i još mnogo toga. Budite ažurirani s podacima u stvarnom vremenu odmah!