PUNKVISM Cijena danas

Trenutačna cijena PUNKVISM (PVT) danas je $ 0.001587, s promjenom od 0.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PVT u USD je $ 0.001587 po PVT.

PUNKVISM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PVT. Tijekom posljednja 24 sata, PVT trgovao je između $ 0.001283 (niska) i $ 0.001787 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PVT se kretao -1.00% u posljednjem satu i -20.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 24.43K.

Informacije o tržištu PUNKVISM (PVT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 24.43K$ 24.43K $ 24.43K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.87M$ 15.87M $ 15.87M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUNKVISM je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.43K. Količina u optjecaju PVT je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.87M.