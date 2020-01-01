BobaCat (PSPS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BobaCat (PSPS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BobaCat (PSPS) Informacije BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes. Službena web stranica: https://www.bobacat.io/ Bijela knjiga: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78 Kupi PSPS odmah!

BobaCat (PSPS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BobaCat (PSPS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ukupna količina: $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M Količina u optjecaju: $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Povijesni maksimum: $ 0.09789 $ 0.09789 $ 0.09789 Povijesni minimum: $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 Trenutna cijena: $ 0.00364 $ 0.00364 $ 0.00364 Saznajte više o cijeni BobaCat (PSPS)

BobaCat (PSPS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BobaCat (PSPS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PSPS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PSPS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PSPS tokena, istražite PSPS cijenu tokena uživo!

BobaCat (PSPS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PSPS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PSPS povijest cijena odmah!

PSPS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PSPS? Naša PSPS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PSPS predviđanje cijene tokena odmah!

