Libra Cijena danas

Trenutačna cijena Libra (LIBRA) danas je $ 0.00568107, s promjenom od 2.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIBRA u USD je $ 0.00568107 po LIBRA.

Libra trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,456,743, s količinom u optjecaju od 256.42M LIBRA. Tijekom posljednja 24 sata, LIBRA trgovao je između $ 0.0055327 (niska) i $ 0.00614233 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.752851, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00105687.

U kratkoročnim performansama, LIBRA se kretao -0.33% u posljednjem satu i +19.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 38.80.

Informacije o tržištu Libra (LIBRA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) $ 38.80$ 38.80 $ 38.80 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Količina u optjecaju 256.42M 256.42M 256.42M Ukupna količina 999,986,140.927834 999,986,140.927834 999,986,140.927834

Trenutačna tržišna kapitalizacija Libra je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 38.80. Količina u optjecaju LIBRA je 256.42M, s ukupnom količinom od 999986140.927834. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.68M.