GLUE (GLUE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLUEtrgovalo je između najniže cijene -- i najviše cijene --, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLUE je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLUE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu GLUE (GLUE)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Trenutačna tržišna kapitalizacija GLUE je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLUE je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
GLUE (GLUE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena GLUE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
No Data
GLUE promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GLUE od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
GLUE 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
GLUE 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GLUE od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
GLUE 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Što je GLUE (GLUE)
GLUE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GLUE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GLUE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o GLUE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GLUE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
GLUE Predviđanje cijene (USD)
Koliko će GLUE (GLUE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GLUE (GLUE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GLUE.
Razumijevanje tokenomike GLUE (GLUE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLUE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti GLUE (GLUE)
Tražiš kako kupiti GLUE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GLUE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
GLUE u lokalnim valutama
1 GLUE(GLUE) u VND
₫--
1 GLUE(GLUE) u AUD
A$--
1 GLUE(GLUE) u GBP
￡--
1 GLUE(GLUE) u EUR
€--
1 GLUE(GLUE) u USD
$--
1 GLUE(GLUE) u MYR
RM--
1 GLUE(GLUE) u TRY
₺--
1 GLUE(GLUE) u JPY
¥--
1 GLUE(GLUE) u ARS
ARS$--
1 GLUE(GLUE) u RUB
₽--
1 GLUE(GLUE) u INR
₹--
1 GLUE(GLUE) u IDR
Rp--
1 GLUE(GLUE) u KRW
₩--
1 GLUE(GLUE) u PHP
₱--
1 GLUE(GLUE) u EGP
￡E.--
1 GLUE(GLUE) u BRL
R$--
1 GLUE(GLUE) u CAD
C$--
1 GLUE(GLUE) u BDT
৳--
1 GLUE(GLUE) u NGN
₦--
1 GLUE(GLUE) u COP
$--
1 GLUE(GLUE) u ZAR
R.--
1 GLUE(GLUE) u UAH
₴--
1 GLUE(GLUE) u VES
Bs--
1 GLUE(GLUE) u CLP
$--
1 GLUE(GLUE) u PKR
Rs--
1 GLUE(GLUE) u KZT
₸--
1 GLUE(GLUE) u THB
฿--
1 GLUE(GLUE) u TWD
NT$--
1 GLUE(GLUE) u AED
د.إ--
1 GLUE(GLUE) u CHF
Fr--
1 GLUE(GLUE) u HKD
HK$--
1 GLUE(GLUE) u AMD
֏--
1 GLUE(GLUE) u MAD
.د.م--
1 GLUE(GLUE) u MXN
$--
1 GLUE(GLUE) u SAR
ريال--
1 GLUE(GLUE) u PLN
zł--
1 GLUE(GLUE) u RON
лв--
1 GLUE(GLUE) u SEK
kr--
1 GLUE(GLUE) u BGN
лв--
1 GLUE(GLUE) u HUF
Ft--
1 GLUE(GLUE) u CZK
Kč--
1 GLUE(GLUE) u KWD
د.ك--
1 GLUE(GLUE) u ILS
₪--
1 GLUE(GLUE) u AOA
Kz--
1 GLUE(GLUE) u BHD
.د.ب--
1 GLUE(GLUE) u BMD
$--
1 GLUE(GLUE) u DKK
kr--
1 GLUE(GLUE) u HNL
L--
1 GLUE(GLUE) u MUR
₨--
1 GLUE(GLUE) u NAD
$--
1 GLUE(GLUE) u NOK
kr--
1 GLUE(GLUE) u NZD
$--
1 GLUE(GLUE) u PAB
B/.--
1 GLUE(GLUE) u PGK
K--
1 GLUE(GLUE) u QAR
ر.ق--
1 GLUE(GLUE) u RSD
дин.--
Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GLUE
Koliko GLUE (GLUE) vrijedi danas?
Cijena GLUE uživo u USD je -- USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLUE u USD?
Trenutačna cijena GLUE u USD je --. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GLUE?
Tržišna kapitalizacija za GLUE je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLUE?
Količina u optjecaju za GLUE je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLUE?
GLUE je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLUE?
GLUE je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLUE?
24-satni obujam trgovanja za GLUE je -- USD.
Hoće li GLUE još narasti ove godine?
GLUE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLUE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:18:11 (UTC+8)
GLUE (GLUE) Važna ažuriranja industrije
Vrijeme (UTC+8)
Vrsta
Informacije
09-02 19:30:00
Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00
Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00
Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00
Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00
Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00
Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
GLUE u USD kalkulator
Iznos
GLUE
USD
1 GLUE = -- USD
