Chiliz (CHZ) Informacije Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Službena web stranica: https://www.chiliz.com/ Bijela knjiga: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://scan.chiliz.com/ Kupi CHZ odmah!

Chiliz (CHZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chiliz (CHZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 381.84M $ 381.84M $ 381.84M Ukupna količina: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B Količina u optjecaju: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 381.84M $ 381.84M $ 381.84M Povijesni maksimum: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 Povijesni minimum: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 Trenutna cijena: $ 0.0389 $ 0.0389 $ 0.0389 Saznajte više o cijeni Chiliz (CHZ)

Chiliz (CHZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chiliz (CHZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHZ tokena, istražite CHZ cijenu tokena uživo!

