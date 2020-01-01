Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Butthole Coin (BUTTHOLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) Informacije This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Službena web stranica: https://buttholecoin.dev/ Bijela knjiga: https://buttholecoin.dev/white-paper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Kupi BUTTHOLE odmah!

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Butthole Coin (BUTTHOLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.15M Ukupna količina: $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.15M Povijesni maksimum: $ 0.135 Povijesni minimum: $ 0.000045316363328446 Trenutna cijena: $ 0.004154 Saznajte više o cijeni Butthole Coin (BUTTHOLE)

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Butthole Coin (BUTTHOLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUTTHOLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUTTHOLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUTTHOLE tokena, istražite BUTTHOLE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BUTTHOLE Jeste li zainteresirani za dodavanje Butthole Coin (BUTTHOLE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BUTTHOLE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BUTTHOLE na MEXC-u odmah!

Butthole Coin (BUTTHOLE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BUTTHOLE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BUTTHOLE povijest cijena odmah!

BUTTHOLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUTTHOLE? Naša BUTTHOLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUTTHOLE predviđanje cijene tokena odmah!

