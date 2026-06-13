ASSDAQ Cijena danas

Trenutačna cijena ASSDAQ (ASSDAQ) danas je $ 0.00012459, s promjenom od 0.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASSDAQ u USD je $ 0.00012459 po ASSDAQ.

ASSDAQ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 124,584, s količinom u optjecaju od 999.88M ASSDAQ. Tijekom posljednja 24 sata, ASSDAQ trgovao je između $ 0.00012127 (niska) i $ 0.0001276 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01013732, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008516.

U kratkoročnim performansama, ASSDAQ se kretao -0.75% u posljednjem satu i +6.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 211.72.

Informacije o tržištu ASSDAQ (ASSDAQ)

Tržišna kapitalizacija $ 124.58K$ 124.58K $ 124.58K Obujam (24 sata) $ 211.72$ 211.72 $ 211.72 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 124.58K$ 124.58K $ 124.58K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,881,598.071171 999,881,598.071171 999,881,598.071171

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASSDAQ je $ 124.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 211.72. Količina u optjecaju ASSDAQ je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881598.071171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.58K.