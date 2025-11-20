Amocucinare Cijena danas

Trenutačna cijena Amocucinare (AMORE) danas je $ 0.001663, s promjenom od 2.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMORE u USD je $ 0.001663 po AMORE.

Amocucinare trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AMORE. Tijekom posljednja 24 sata, AMORE trgovao je između $ 0.00165 (niska) i $ 0.001835 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AMORE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -16.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 4.97K.

Informacije o tržištu Amocucinare (AMORE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amocucinare je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.97K. Količina u optjecaju AMORE je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.