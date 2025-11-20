Altar of Creativity Cijena danas

Trenutačna cijena Altar of Creativity (AION) danas je $ 0.000000368, s promjenom od 11.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AION u USD je $ 0.000000368 po AION.

Altar of Creativity trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- AION. Tijekom posljednja 24 sata, AION trgovao je između $ 0.0000003245 (niska) i $ 0.0000004368 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, AION se kretao +3.95% u posljednjem satu i -2.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 4.28K.

Informacije o tržištu Altar of Creativity (AION)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altar of Creativity je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.28K. Količina u optjecaju AION je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.68K.