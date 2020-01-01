Acquire.Fi (ACQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Acquire.Fi (ACQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Acquire.Fi (ACQ) Informacije The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Službena web stranica: https://acquire.fi/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Acquire.Fi (ACQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 457.72K $ 457.72K $ 457.72K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 912.00K $ 912.00K $ 912.00K Povijesni maksimum: $ 0.064729 $ 0.064729 $ 0.064729 Povijesni minimum: $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 Trenutna cijena: $ 0.00304 $ 0.00304 $ 0.00304 Saznajte više o cijeni Acquire.Fi (ACQ)

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Acquire.Fi (ACQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ACQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ACQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ACQ tokena, istražite ACQ cijenu tokena uživo!

Acquire.Fi (ACQ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ACQ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ACQ povijest cijena odmah!

ACQ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ACQ? Naša ACQ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ACQ predviđanje cijene tokena odmah!

