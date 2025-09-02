666 (666) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.167214 $ 0.167214 $ 0.167214 24-satna najniža cijena $ 0.174987 $ 0.174987 $ 0.174987 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.167214$ 0.167214 $ 0.167214 24-satna najviša cijena $ 0.174987$ 0.174987 $ 0.174987 Najviša cijena ikada $ 0.318858$ 0.318858 $ 0.318858 Najniža cijena $ 0.083702$ 0.083702 $ 0.083702 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) +0.90% Promjena cijene (7D) -4.58% Promjena cijene (7D) -4.58%

666 (666) cijena u stvarnom vremenu je $0.174745. Tijekom protekla 24 sata, 666trgovalo je između najniže cijene $ 0.167214 i najviše cijene $ 0.174987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 666 je $ 0.318858, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.083702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 666 se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i -4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 666 (666)

Tržišna kapitalizacija $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 9,998,632.0 9,998,632.0 9,998,632.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 666 je $ 1.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 666 je 10.00M, s ukupnom količinom od 9998632.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.75M.