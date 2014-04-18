XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

PoredakNo.28

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0013%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)424.82%

Količina u optjecaju18,446,744.07370955

Maksimalna količina

Ukupna količina18,446,744.07370955

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2014-04-18 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena517.62024523,2021-05-07

Najniža cijena0.21296699345111847,2015-01-14

Javni blockchainXMR

