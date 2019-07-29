WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

PoredakNo.589

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju993,701,859,243.3864

Maksimalna količina993,701,859,243.3864

Ukupna količina993,701,859,243.3864

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja2019-07-29 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.00296486,2021-04-05

Najniža cijena0.0000414521353705,2020-03-13

Javni blockchainTRX

Loading...